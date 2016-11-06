Медведев и премьер Госсовета Китая побывали на экскурсии в Эрмитаже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретил премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который прибыл в Петербург в воскресенье, в Эрмитаже.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский провел для политиков часовую экскурсию.

Премьеры осмотрели основные коллекции и экспонаты таких залов «Эрмитажа», как Большой итальянский просвет, Малый испанский просвет, зал искусств эпохи эллинизма, 20-колонный зал, залы Геракла и Афины, а также павильонный зал Малого Эрмитажа, где увидели знаменитые часы «Павлин».

В понедельник, 7 ноября, в Санкт-Петербурге состоятся переговоры делегаций двух стран под руководством премьеров России и Госсовета КНР.