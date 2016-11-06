Боевики ИГ применили химическое оружие в Мосуле

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» применили хлор и горчичный газ в ходе военных действий в иракском городе Мосул. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя комитета по безопасности курдского регионального правительства Масрура Барзани. Он уточнил, что боевики использовали беспилотники для распространения химического оружия.

В настоящее время в Ираке проходит наземная операция при поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США по освобождению второго по величине города страны от боевиков «Исламского государства». Операция началась 17 октября, а 31 октября иракские войска приступили к штурму Мосула.