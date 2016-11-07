ФБР закрыло дело против Клинтон

Дело против кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, связанное с использованием частной электронной почты для служебных сообщений, закрыто, передает Reuters со ссылкой на источники в правохранительных структурах. Директор ФБР Джеймс Коми направил в конгресс уведомление, в котором сообщается, что эксперты бюро работали «круглосуточно» над изучением новых писем, но не нашли в их содержании состава преступления. «В ходе этого процесса, мы изучили все средства связи, которыми пользовалась Хиллари Клинтон, когда была госсекретарем. Основываясь на нашем исследовании, мы не изменили свои выводы, сделанные в июле», - написал Коми за два дня до президентских выборов.

«Мы всегда были уверены, что июльское решение (ФБР) пересмотрено не будет. Теперь директор Коми подтвердил это», - написал на своей странице в Twiter представитель Клинтон Браян Фэллон.

Конкурент Клинтон, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не поверил выводам ФБР. «Вы не можете просмотреть 650 000 новых писем за восемь дней. Вы не можете сделать это, люди!» - приводит его заявление на предвыборном митинге CNN. Он уточнил, что с его точки зрения, «Хиллари Клинтон виновна. Она знает это, ФБР знает это, люди знают это, и теперь это знает весь американский народ, чтобы осуществить правосудие на на избирательных участках 8 ноября».

По данным Reuters/Ipsos, сейчас уровень поддержки Клинтон оценивается в 44% против 39% у Трампа. Аналогичный разрыв в 5% в пользу Клинтон фиксирует CNN/ORC: 49% против 44%.