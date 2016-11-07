Филиппины отменили закупку 26 000 автоматов у США

Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился отменить сделку с США по покупке для полиции Филиппин 26 000 автоматов. Как сообщает Reuters, он отметил, что американское оружие дорого и его страна не будет настаивать на его закупке. «Мы всегда сможем найти его где-нибудь еще. Приказываю МВД отменить сделку. Оно нам не нужно», - заявил президент. Он допустил, что можно будет найти оружие дешевле и, возможно, такое же надежное и качественное, как американское.

В октябре стало известно, что Госдепартамент США приостанавливает сделку из опасений, что власти Филиппин допускают масштабные нарушения прав человека при проведении операции по борьбе с преступностью и наркоторговлей. Это Reuters сообщили источники в Сенате. Против сделки, по их словам, выступил сенатор Бен Кардин. Дутерте на критику Запада отвечал резкими заявлениями, также он ранее отмечал, что продать оружие его стране были готовы Китай и Россия.

Борба с наркотрафиком и преступностью были предвыборными обещаниями Дутерте. После его инаугурации он запустил масштабную силовую операцию, в ходе которой были убиты уже более 2300 подозреваемых.