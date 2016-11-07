WikiLeaks: CNN согласовал с демократами вопросы для Трампа

Телеканал CNN согласовал вопросы для кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа с демократической партией. Такой вывод можно сделать из переписки демократов, обнародованной организацией WikiLeaks.

25 апреля 2015 г. члены демократической партии направили письмо с заголовком: «Вопросы Трампу для CNN». Автор письма – директор по исследованиям демпартии Лорен Диллон.

Среди вопросов, которые должны были быть заданы республиканцу: кто помог составить ему внешнеполитическую программу, считает ли он, что необходимо бомбить Саудовскую Аравию, если, по его утверждению, есть доказательства, что она причастна к терактам 11 сентября 2001 г.