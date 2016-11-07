Саакашвили подал в отставку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку с поста губернатора Одесской области. Как сообщает Gornon.ua, он обвинил власти Украины в потакании коррупции. Это заявление он сделал на брифинге после закрытия Центра обслуживания граждан и срыва запуска Открытого таможенного пространства.

Также утром 7 ноября стало известно об отставке начальника полиции Одесской области Георгия Лордкипанидзе. Комментируя это решение, Саакашвили написал в Facebook, что Лордкипанидзе лишили большинства функций, а затем затравили, хотя это был первый начальник полиции, который не брал взяток. Врио начальника главного управления одесской нацполиции назначен майор Вадим Могила.

«Я не хочу оставлять одесситов на произвол судьбы, но я решил подать в отставку», – цитирует его одесский ресурс Dumskaya.net. Саакашвили также сказал, что Одесса разовьется только после того, как победит коррупционеров в столице, и пообещал, что начнет новый этап борьбы и не устанет. «И пусть они не рассчитывают избавиться от меня», – цитирует Gordon.ua.

Последней каплей для чиновника, по его словам, стали электронные декларации депутатов и чиновников, в которых те указывали миллионы и просили материальную помощь. Как передает «Интерфакс», также он заявил, что в Одесской области президент Украины Петр Порошенко лично поддерживает коррупционные кланы.