Клинтон выиграла первое голосование на президентских выборах

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон выиграла первые выборы в день голосования, которые прошли в полночь в городе Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир). Как сообщает CNN, она получила четыре голоса, кандидат от республиканцев Дональд Трамп – два, кандидат от либертарианцев Гэри Джонсон – один. Еще на одном бюллетене избиратель написал имя Митта Ромни – кандидата в президенты от республиканцев на выборах 2012 г.

Зато Трамп одержал победу в городе Миллсфилде (Нью-Гэмпшир), он получил 16 голосов, Клинтон – четыре.