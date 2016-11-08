Порошенко: Саакашвили вправе заняться оппозиционной политикой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решит заниматься политикой в оппозиции, он будет вправе это сделать.Он подчеркнул, что Украина - демократическое государство.

Ранее в пресс-службе президента сообщали, что Порошенко поддержит отставку Саакашвили в случае, если получит соответствующее представление от правительства.

Вице-премьер Павел Розенко 8 ноября заявил, что правительство может рассмотреть заявление об увольнении Саакашвили на заседании правительства 9 ноября. Порошенко выразил надежду, что завтра правительство поддержит его решение об отставке с поста главы облгосадминистрации.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник, 7 ноября, заявил, что подает в отставку с поста губернатора Одесской области, который занимал с мая 2015 г. В прямом эфире телевидения из Одессы он обвинил власти Украины в потакании коррупции, назвав их «стервятниками». Украину, по всей видимости, Саакашвили покидать не собирается.

На родине Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Прокуратура Украины отказывала в его выдаче грузинской стороне.