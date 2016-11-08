Саакашвили заявил о намерении оставаться в украинской политике

Подавший в отставку глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили заявил, что является гражданином Украины и намерен заниматься политической деятельностью именно на Украине.

«Президенту Порошенко прекрасно известно, что я не принимал непосредственного участия в грузинских выборах и не мог бы этого сделать даже при желании, так как я гражданин Украины. Кто, как не он, точно знает, что сравнивать меня с (главой Нацполиции Украины Хатией) Деканоидзе и другими "приглашенными" грузинами не очень корректно. Апеллировать к моему происхождению - очень похоже на методы (главы МВД Арсена) Авакова и подобных деятелей, а я бы хотел, чтобы президент был выше этой риторики», - написал Саакашвили в своей странице в Facebook во вторник.

Политик отметил, что приехал на Украину «приблизительно в то же время, когда и мой институтский однокашник Петр Порошенко, он из Молдовы, а я - из Грузии, и, конечно, я благодарен ему за предоставленное мне украинское гражданство».

«Так что всем придется привыкнуть, что я - украинский политик и буду одерживать победы или терпеть поражения не в Грузии, а в Украине», - подчеркнул Саакашвили.

Также он сообщил, что хотел уйти в отставку еще шесть месяцев тому назад, но Порошенко уговорил его остаться обещанием реформ.