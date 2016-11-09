Лидер «Справедливой России» попал под санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против лидера «Справедливой России» Сергея Миронова и командующего Черноморским флотом Александра Витко. Всего список пополнился 21 именем. Соответствующее постановление было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Во вторник, 8 ноября, совет по экономике и финансам принял дополнительные индивидуальные ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Ранее в «черном списке» Запада числились 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины. Всех, кто входит в санкционный список, Брюссель считает ответственными за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».