Москва пообещала ответить ЕС на новые санкции против депутатов Госдумы

Департамент информации и печати МИД пообещал ответные меры на решение Совета Евросоюза расширить персональные санкции на еще шестерых депутатов Госдумы, которые были избраны в седьмой созыв от Крыма и Севастополя. Ограничительные меры в отношении депутатов Госдумы «не будут способствовать восстановлению нормального диалога между законодательными органами России и ЕС, который так востребован на нынешнем непростом этапе российско-есовских отношений», говорится в комментарии ведомства.

Санкции против жителей Крыма и Севастополя считают ничем не оправданным коллективным наказанием населения региона «за свободное демократическое изъявление воли». «Вопрос с возвращением полуострова в состав Российской Федерации решен окончательно и его жители абсолютно легитимно избрали своих представителей в российский парламент», - напомнил МИД.

Под санкции ЕС попали Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и командующий Черноморским флотом ВМФ России Александр Витко.