Правительство Украины согласовало увольнение Саакашвили

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Михаила Саакашвили с должности главы Одесской областной государственной администрации. Это решение было принято на заседании правительства в среду, 9 ноября.

«Вопрос рассматривали. Приняли», - сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак журналистам после заседания.

7 ноября Саакашвили заявил, что покидает пост главы Одесской обладминистрации из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве.

При этом он выразил желание остаться в украинской политике. Политик отметил, что приехал на Украину «приблизительно в то же время, когда и мой институтский однокашник Петр Порошенко, он из Молдовы, а я - из Грузии и, конечно, я благодарен ему за предоставленное мне украинское гражданство».

«Так что всем придется привыкнуть, что я - украинский политик и буду одерживать победы или терпеть поражения не в Грузии, а в Украине», - написал Саакашвили во вторник, 8 ноября, на своей странице в Facebook.