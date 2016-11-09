Порошенко надеется на сохранение «ощущения плеча» со стороны США

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и выразил надежду, что оказываемая американскими политическими силами Украине поддержка продолжится.

«Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результаты выборов. И это является признаком настоящей демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья», - отметил Порошенко во время встречи с послом США в Киеве Мари Йованович, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

При этом президент Украины отметил, что вместе с победой на высший пост в государстве новый президент США принимает на себя и ответственность за глобальное лидерство США в демократическом мире.

«Глава государства подчеркнул, что ценит поддержку Украины политическими силами американского государства, которая была продемонстрирована американским народом, поддержкой конгресса и сената, президентом и администрацией», - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что указанные элементы украинско-американского двустороннего взаимодействия, «ощущение плеча и решительной поддержки в укреплении международной солидарности призваны и в дальнейшем быть основополагающими в нашем стратегическом партнерстве».

«Президент пригласил новоизбранного президента США Дональда Трампа посетить Украину», - добавили в пресс-службе.