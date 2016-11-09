Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем Трамп – NYT

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон обгоняет республиканца Дональда Трампа по общему числу полученных голосов, согласно данным The New York Times. На 16.57 мск Клинтон набрала 59 182 281 голос (47,6%), тогда как Трамп получил 59 044 562 (47,5%).

Однако из-за американской двухступенчатой системы Трампу уже обеспечена победа, так как он получил 279 голосов выборщиков от штатов против 218 у Клинтон (для победы необходимо 270 голосов). 8 ноября избиратели голосовали не за кандидатов в президенты, а за выборщиков от штатов, которые в декабре уже непосредственно будут выбирать президента. Тем не менее выборщики, как предполагается, не должны изменять своей партии и проголосуют за своего кандидата.

Этот случай стал пятым в истории США, когда президентские выборы выиграл кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем его соперник. В последний раз это произошло в 2000 г., когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший, получивший на 500 000 голосов граждан меньше, чем демократ Альберт Гор. Подобное также случилось в 1824, 1876 и 1888 гг.