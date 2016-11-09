В Москве во время снегопада коммунальные службы будут работать круглосуточно

В Москве коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы из-за надвигающегося снегопада. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозу синоптиков в ночь со среды на четверг в Москву придет мощный циклон. Он принесет обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, при этом температура будет выше нуля градусов, отметил Бирюков.

Ожидается, что утром в четверг в Москве может выпасть до 4 см снега, к вечеру снежный покров увеличится еще на 14 см. В первой половине дня в четверг температура воздуха будет около нуля, к вечеру станет выше нуля. Мокрый снег будет идти с трех до девяти часов дня, ночью пойдет дождь.

Бирюков отметил, что убирать снег с московских улиц будут более 10 000 единиц спецтехники и до 20 000 рабочих. Проезжую часть будут обрабатывать специальными средствами против гололеда, около 300 единиц вакуумной техники Мосводостока будут обеспечивать пропуск талой воды из-за потепления.