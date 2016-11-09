Клинтон пожелала Трампу успехов

Проигравшая президентские выборы в США демократ Хиллари Клинтон выразила надежду, что избранный лидер Америки Дональд Трамп станет успешным руководителем государства. Об этом она заявила, выступая в Нью-Йорке перед сторонниками.

Клинтон напомнила, что прошлой ночью позвонила Трампу, поздравила его с победой и предложила работать вместе на благо США.

По ее словам, она признала итоги выборов, несмотря на то, что разочарована ими, так как «мирная передача власти - это то, чем дорожат американцы».

Клинтон также извинилась перед своими сторонниками за то, что проиграла президентскую гонку. «Я знаю, как вам больно, потому что так же больно мне», - отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

«Но я хочу, чтобы вы помнили: наша кампания никогда не была связана с одним человеком или одними выборами. Она была связана со страной, которую мы любим, с Америкой, которую мы строим и которая полна надежд, учитывает индивидуальные особенности [каждого] и имеет большое сердце», - приводит ее слова «РИА Новости».