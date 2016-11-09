Обама болеет за успех Трампа на посту президента США

Президент США Барак Обама заявил, что все сейчас надеются на успех выигравшего на выборах нового лидера США Дональда Трампа в должности хозяина Белого дома.

При этом президент США отметил, что гордится избирательной кампанией кандидата от демократов Хиллари Клинтон. «Она была исторической», - считает он.

«У нее была необыкновенная жизнь государственного служащего. Она была прекрасной первой леди, выдающимся сенатором от штата Нью-Йорк, и она не могла быть лучшим государственным секретарем», - сказал президент.

Обама также призвал обеспечить спокойную передачу власти Трампу, поскольку это один из признаков демократии. «Даже когда мы проигрываем, мы идем вперед. Все мы хотим лучшего для нашей страны. Мы все должны помнить, что все мы в одной команде», - заключил он.