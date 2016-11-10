Порошенко уволил Саакашвили с поста одесского губернатора

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Михаила Саакашвили с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Соответствующий документ, подписанный вечером в среду, размещен на сайте украинского лидера.

Кроме того, Порошенко согласно указу от 9 ноября 2016 г. уволил Саакашвили с должности внештатного советника президента Украины.

7 ноября Саакашвили заявил об уходе с поста из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября кабинет министров Украины согласовал увольнение Саакашвили с должности главы Одесской областной госадминистрации.