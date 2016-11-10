Кириенко встретится с руководством ОНФ – РБК

Куратор внутренней политики Кремля, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко планирует сегодня посетить заседание центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет РБК.

Кириенко уже провел несколько встреч с членами центрального штаба и руководства исполкома фронта в своем новом качестве. Собеседники издания говорят, что он высказал фронтовикам пожелания о создании до выборов новых проектов, «результаты которых люди могли бы осязать», понимать, что проекты существуют совсем рядом. В числе возможных новшеств – разработка социальных стандартов качества жизни. Кириенко «слушает и думает, по каким еще направлениям ОНФ может приступить к работе до выборов», – поясняет источник.

Перестановок в высшем руководстве ОНФ, как и серьезного перефоматирования фронта, не ожидается. «Говорить о перезагрузке, наверное, надо всегда, но насущной, срочной повестки для этого не видим», – заявил сопредседатель центрального штаба фронта, секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

Рядовые члены штаба ждут ротации. Из его состава предполагается вывести тех, кто занимает посты в исполнительной власти. Это, в частности, губернаторы Брянской и Волгоградской областей Александр Богомаз и Андрей Бочаров, а также министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. В целом ротация может коснуться 15–20% членов центрального штаба, говорит источник, близкий к руководству ОНФ.