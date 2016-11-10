Порошенко собирается посетить США в феврале 2017 года

Украинский президент Петр Порошенко собирается прибыть с официальным визитом в США в феврале 2017 г., передает телеканал «112 Украина» со ссылкой на замруководителя администрации главы государства Константина Елисеева.

«Мы рассчитываем, что в феврале наш президент осуществит визит в США», - сказал он.

Порошенко ранее уже пригласил Дональда Трампа приехать на Украину после инаугурации в удобное для него время.

Трамп победил на выборах президента США. Он набрал 279 голосов против 218, которые получила Хиллари Клинтон.