Обама и Трамп проводят встречу в Белом доме

В Белом доме проходит встреча действующего президента США Барака Обамы и избранного в ходе президентских выборов Дональда Трампа. Как сообщает The Wall Street Journal, Обама отказался от церемонии совместного фотографирования с Трампом.

Ранее сообщалось о том, что Трамп прибыл в Белый дом вместе с супругой. Встреча двух лидеров началась в 11 часов утра по местному времени.

По информации издания, Обама и Трамп беседуют в Овальном кабинете, первая леди Мишель Обама, в свою очередь, проводит экскурсию для жены Трампа Мелани.