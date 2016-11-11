Morgan Stanley назвал вероятность снятия санкций США против России при Трампе

Банк Morgan Stanley оценил в 35% вероятность снятия США антироссийских санкций в ближайшие два года после избрания Дональда Трампа президентом США.

Президентство Трампа потенциально может ослабить санкции США, введенные против России из-за ситуации с Крымом, считают в Morgan Stanley. Пока Трамп не обозначил какого-то конкретного плана действий по этому вопросу, отмечают эксперты в отчете. Новый президент США лишь вскользь упоминал, что он посмотрит, можно ли отменить антироссийские санкции. 9 октября Путин заявил, что Россия готова к восстановлению российско-американских отношений. Аналитики банка подчеркивают, что без поддержки со стороны США будет гораздо сложнее сохранить и продлить санкции ЕС.

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев увидел в избрании Трампа хорошую возможность для снятия санкций с России. Он считает, что открывается window of opportunity («окно возможности») и пообещал, что Москва им воспользуется. «Россия ни на кого не делала ставок и никому не отдавала предпочтения. Но есть возможность, что Трамп свободен от тех обязательств, которые на себя взяла Хиллари Клинтон, поскольку она была включена в нынешнюю система принятия решений», - сказал он.

Накануне Reuters со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщал, что Евросоюз, вероятно, продлит экономические санкции против России в декабре, до инаугурации 20 января Дональда Трампа в президенты США. ЕС поспешит это сделать, так как опасается, что с приходом Трампа к власти изменится политика США в отношении России и украинского кризиса и будет труднее добиваться консенсуса по этим вопросам. Решение о продлении санкций должно быть поддержано всеми 28 странами ЕС. Срок действия нынешних санкций истекает в январе 2017 г.