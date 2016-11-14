Юргенс обещал проверить страхователей заключенных на предмет мошенничества

Всероссийский союз страховщиков проверит компании, занимающиеся страхованием заключенных, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главы организации Игоря Юргенса. «Это ложное страхование. Пока что это похоже на мошенничество. В течение ближайшей недели мы проанализируем ситуацию по страхованию заключенных, совместно с Центральным банком запросим документы по этому виду страхования – по порядку страхования и выплаты, проверим на соответствие закону», – сказал он.

Такую услугу на рынке оказывали, в частности, компании «Опора» и «Росмед», а Православный центр духовной помощи и правовой защиты предлагал посреднические услуги. Заключенным предлагалось страховаться от туберкулеза (по этому виду было несколько выплат) и насилия сотрудников ФСИН (ни одной).

После наступления страхового случая компании требуют предоставления таких документов, как оригиналы или выписки из медицинских карт, что невозможно получить на практике, говорит координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Инна Бажибина. Установить страховой случай тоже некому – «никто из аварийных комиссаров не может попасть в места лишения свободы», – отмечает Юргенс.

Пока союз страховщиков вместе с ЦБ смог добиться закрытия лишь двух компаний, занимавшихся страхованием заключенных.