Проект закона о декриминализации побоев в отношении родственников внесен в Госдуму

Группа депутатов и членов Совета Федерации внесла на рассмотрение Государственной думы поправки о декриминализации побоев в отношении близких родственников.

В настоящее время в первый раз за побои следует административное наказание, а при повторном нарушении в течение года или за причинение побоев близким родственникам – уголовная ответственность.

«У людей вызывало объективное недоумение, почему конфликты внутри семьи, нанесение побоев в отношении родственников является преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, – административным правонарушением. Наш законопроект предлагает эту коллизию устранить», – сказала один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Она напомнила, что под «побоями» в статье 116 УК РФ понимаются «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью». Речь идет о ссадинах, синяках, отметила Баталина. «Если в случае насильственных действий все-таки был причинен легкий вред здоровью, то это уже уголовное преступление и другая статья – 115 (УК)», – пояснила она.

По ее словам, важно найти баланс между профилактикой правонарушений, предотвращением насилия не только в семье, но и в целом в обществе, с одной стороны, а с другой стороны – оставить людям «шанс на примирение и восстановление отношений».

«Однако если мы видим, что человек склонен к насилию, побои происходят неоднократно, т. е. это системные действия, в этом случае они повлекут уголовное наказание. Именно для этого и была в Уголовный кодекс введена статья 116.1», – сказала Баталина.