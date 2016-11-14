Правительство Болгарии уходит в отставку

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов внес в парламент заявление о своей отставке и роспуске правительства. Как сообщают Novinite.bg, в обращении к депутатам он заверил, что министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения новых руководителей ведомств и обеспечат преемственность в работе кабинета министров.

Борисов обещал сделать это еще в воскресенье. 14 ноября в Болгарии прошел второй тур президентских выборов. Лидер правящей проевропейской партии ГЕРБ Цецка Цачева набрала 35%, президентом станет пророссийский и беспартийный Румен Радев, который выдвигался от партии социалистов.