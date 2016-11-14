Додон победил на выборах президента Молдавии после подсчета всех бюллетеней

Пророссийский лидер Партии социалистов Игорь Додон победил на выборах президента Молдавии, свидетельствуют окончательные результаты выборов после обработки Центральной избирательной комиссией 100% бюллетеней для голосования.

Согласно этим данным, обнародованным на сайте ЦИК, Игорь Додон получил 835 210 голосов, что составляет 52,18% голосов избирателей.

Единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду получила 765 460 голосов, что составляет 47,82%.

Во втором туре выборов приняли участие более 1 615 781 избирателя, что составляет 53,54% избирателей, включенных в списки для голосования.

ЦИК подчеркивает, что эти данные являются предварительными. Окончательные итоги будут оглашены 18 ноября.

В полночь 14 ноября Додон на брифинге заявил о своей победе на выборах. Его уже поздравили с победой премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду, а также Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир.