ЕС расширил санкции против сирийского режима

Совет ЕС 14 ноября расширил санкции против сирийского режима, добавив в санкционный список 17 министров и управляющего центробанком страны. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Как отмечается в документе, решение о расширении санкций принято в связи с ответственностью властей Сирии «за репрессии в отношении гражданского населения, извлечение выгоды из поддержки режима и связь с его представителями».

Число физических лиц, которым запрещен въезд в ЕС, увеличено до 234.