Арабо-курдские отряды уничтожили 167 террористов к северу от Ракки – СМИ

Формирования арабов и курдов продолжают наступать на Ракку, расположенную в 520 км от Дамаска, передает Firat News Agency. Они ликвидировали 167 террористов в районе Сулюк. Сейчас в этой местности идут ожесточенные бои с террористами «Исламского государства» (запрещенная в России группировка).

Представитель формирований Шейх-Ахмед заявил, что за последние 10 дней военной операции отряды выбили террористов из 34 селений. Они смогли занять семь стратегических высот, позволяющих контролировать передвижение противника.