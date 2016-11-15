Меру пресечения Улюкаеву выберет Басманный суд – СМИ

Суд 15 ноября выберет меру пресечения министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, это будет Басманный суд. Собеседник агентства напомнил, что руководитель Минэкономразвития подозревается в получении взятки наличными в размере $2 млн. Затем то же подтвердил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.

В Министерстве экономики заявили, что задержание руководителя стало для всех неожиданностью. Президент Владимир Путин знал, что Улюкаев находится в разработке следствия, сообщил утром 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.