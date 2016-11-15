Врио министра экономики назначен Алексей Ведев – СМИ

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития назначен замминистра Алексей Ведев, сообщили «Интерфаксу» источники в Минэкономразвития. По словам одного из них, этот приказ был подписан еще до задержания руководителя министерства Алексея Улюкаева. Нового приказа еще не было. До этого врио министра был Евгений Елин, но он уехал в командировку, и сейчас врио является Ведев.

В связи с чем Елин был назначен врио, собеседники агентства не объяснили. «Интерфакс» напоминает, что было известно, что в конце прошлой недели Улюкаев заболел, а на этой неделе он должен был лететь в Перу для участия в саммите АТЭС (на время зарубежных командировок, как и на период болезни, должны назначаться врио). Статус врио без права решения кадровых вопросов получают разные заместители, как правило, это ничего не говорит об их карьерных перспективах в случае отставки министра, отмечает агентство.

О назначении Ведева сообщает и RNS со ссылкой на источник в ведомстве. Он сослался на справку по руководящему составу, в которой «сказано, что сегодня временно исполняющим обязанности министра будет Алексей Ведев». Он подчеркнул, что Ведев назначен врио министра только на один день – 15 ноября. «Дальше будет видно», – добавил он.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.