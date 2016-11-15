Улюкаева допрашивают в Следственном комитете - «РИА Новости»

Министр экономики Алексей Улюкаев находится в Следственном комитете, его допрашивают, сообщило в 10.40 мск 15 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, вопрос об аресте Улюкаева, возможно, будет решен уже 15 ноября. В этом случае следователь подаст ходатайство в Басманный суд.

Министр пока является единственным подозреваемым по делу о взятке в $2 млн при приватизации «Башнефти», сообщил ТАСС информированный источник. «Других фигурантов в деле пока нет. Но будет проверяться возможная причастность других лиц», - сказал он.

По данным источника «Интерфакса», $2 млн наличными были переданы министру в понедельник под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», - добавила она.