Слово «дно» обыгрывается в сотне публикаций о задержании Улюкаева – «Интерфакс»

Больше чем в сотне публикаций российских СМИ о задержании министра экономики Алексея Улюкаева так или иначе обыгрывается слово «дно», выяснил «Интерфакс» по итогам анализа материалов, проведенного с помощью системы «СКАН-Интерфакс». Заподозренный во взяточничестве министр ранее неоднократно делал заявления о том, пройдено или не пройдено дно экономического кризиса.

«Дно» в заголовке использовали 16 изданий, первым – «Лента.ру» в заголовке «Дно пробито». Среди самых популярных цитат со словом «дно» на тему дня, приведенных в российских СМИ, следующие:

- Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский: «Экономика перестанет искать дно».

- Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин: «Протеже Гайдара-Чубайса нащупал свое дно!»

- Экс-премьер России Сергей Степашин: «Позор, конечно... Действительно, экономика достигла дна».

- Бизнесмен Герман Стерлигов: «Мой добрый друг Улюкаев, похоже, пробил дно».

- Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев: «Улюкаев пробил дно. Кто следующий?»

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.