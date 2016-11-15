Человек, вымогающий деньги у Сечина, должен быть интересен психиатрам, а не СК – Шохин

Обвинение против министра экономического развития Алексея Улюкаева выглядит странно, считает руководитель РСПП Александр Шохин: человек с большим опытом в российской политике не будет в здравом уме вымогать деньги у исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

«Бывает так, что высокопоставленные чиновники не без оснований задерживаются за получение взятки. В случае с Улюкаевым очень много вопросов, по крайней мере вопросов, связанных и с мотивацией этой взятки, и с самим фактом – было, не было или это подозрение в том, что это могло быть», – сказал он в эфире Business FM (цитаты по «Интерфаксу»).

«Как можно было после завершения всей сделки, когда президент месяц назад на форуме "Россия зовет!" сказал, что сделка рыночная, что предложение было со стороны правительства, и он, президент, согласился с этим вариантом приватизации "Башнефти", спустя месяц угрожать "Роснефти" и вымогать взятку?» – отмечает Шохин.

«Надо быть безумцем, чтобы спустя месяц после того, как одобрение сделки, и формальное юридическое, и политическое, состоялось, угрожать "Роснефти" чем-то и вымогать $2 млн у Игоря Ивановича Сечина, фактически одного из самых влиятельных людей в нашей стране. Это надо было бы тогда Алексея Валентиновича (Улюкаева) не СКР задерживать, а представителям Кащенко. Поэтому мне кажется с содержательной точки зрения это обвинение, мягко говоря, еще не сильно доказанным и рациональным», – сказал Шохин.

«Другое дело, что действует, к сожалению, часто принцип: был бы человек, а статья найдется. Потом надо иметь в виду: Улюкаев 25 лет в политике, а его представляют каким-то мальчиком, который вообще действует в этом пространстве так, как будто впервые попал туда. Не укладывается у меня в голове, что человек такого уровня, не только министр, но с таким большим опытом и чиновной, и политической жизни, может попасть в такого рода ситуацию», – отметил глава РСПП.

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.