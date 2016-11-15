Задержание Улюкаева неприятно удивило министра природы Донского

Руководитель Минприроды Сергей Донской неприятно удивлен задержанием министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как передает ТАСС, он поделился этим с журналистами. О задержании он узнал утром во вторник из интернета. «Я сегодня открыл... Неприятно, мягко говоря», – сказал он.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента. По информации «Интерфакса», деньги передавались наличными. По данным источников «Новой газеты», министр лично деньги не брал. $2 млн были помещены в банковскую ячейку, но Улюкаев деньги не изымал, пишет издание. В то же время материалы оперативно-технических мероприятий, проведенных по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности компании «Роснефть» Олега Феоктистова, «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги», пишет газета, ссылаясь на источники.

Петренко также сообщила, что вопросов к самой сделке по продаже доли в «Башнефти» компании «Роснефть» у следствия нет, приобретение акций не является предметом расследования.