Дело Улюкаева вызвало у Кудрина много вопросов

Дело министра экономики Алексея Улюкаева, которого Следственный комитет официально обвинил в вымогательстве $2 млн у «Роснефти», прокомментировал бывший министр финансов Алексей Кудрин. «По делу "Роснефти" – Улюкаева пока слишком много вопросов, – написал он в Twitter. – Необходимо объективное расследование».

Ранее о необходимости объективного расследования заявляли в Кремле и Белом доме, комментируя задержание министра.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента. По информации «Интерфакса», деньги передавались наличными. По данным источников «Новой газеты», министр лично деньги не брал. $2 млн были помещены в банковскую ячейку, но Улюкаев деньги не изымал, пишет издание. В то же время материалы оперативно-технических мероприятий, проведенных по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности компании «Роснефть» Олега Феоктистова, «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги», пишет газета, ссылаясь на источники.

После полудня СКР сообщил, что министру предъявлено официальное обвинение. Речь идет о ч. 6 ст. 290 УК («получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»). «По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя ПАО «НК «Роснефть» в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО «НК «Роснефть» государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть». При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании», – говорится в сообщении СКР.

«Благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра» 14 ноября Улюкаев был задержан с поличным при получении $2 млн, заявляет представитель СКР. Законность сделки по приобретению «Роснефтью» акций «Башнефти» никем не оспаривается, и сама она не является предметом расследования, подчеркивает следствие.