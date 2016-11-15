Шохин надеется, что с Улюкаева снимут обвинения

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключает, что после следствия обвинения с министра экономики Алексея Улюкаева будут сняты за отсутствием состава преступления и он вернется на свою должность. Как передает ТАСС, он сказал это телеканалу РБК. Ранее он сказал «Газете.ру», что удивлен, что министра задержали и тем, какие обвинения ему выдвинуты. «Если бы Алексея Улюкаева обвинили в том, что он сбил старушку, когда ехал на «Гелентвагене» с повышенной скоростью по ночной Москве, и то выглядело бы правдоподобней», – сказал он раньше утром. Саму формулировку о возможной взятке за оценку «Башнефти» он назвал странной, так как «Башнефть» продавалась по цене, которую все считали рыночной.

Шохин напомнил, что после следствия был отпущен замминистра финансов Сергей Сторчаков, который затем вернулся на свой пост. «Это было бы, на мой взгляд, правильное решение, если действительно нет оснований никаких для инкриминирования преступления», – сказал президент РСПП.

Шохин не исключил, что Улюкаева спровоцировали на получение взятки, учитывая, что, судя по сообщениям правоохранительных органов, он был в разработке уже год и ничего другого найти на него не удалось.

Задержание министра наносит удар по авторитету правительства, который сильно укрепился после успешной избирательной кампании, проведенной премьером Дмитрием Медведевым в качестве лидера «Единой России», добавил Шохин. «Безусловно, это во многом не то что перечеркивает, но, по крайней мере, тяжелым грузом ложится на правительство», – цитирует ТАСС.

Шохин полагает, что центр тяжести дискуссии перемещается из обсуждения параметров бюджета и предложений правительства в сторону того, что же все-таки происходит в кабинете министров. При этом он обратил внимание на ослабление позиций Минэкономразвития, которому трудно теперь будет отстаивать свои позиции по важнейшим вопросам.

«Безусловно, некое перетекание полномочий произойдет, есть целый ряд правительственных комиссий и есть неправительственные структуры, и Центр стратегических разработок, экономический аналитический центр при правительстве, Агентство стратегических инициатив и т. д. Ослабление определенное произойдет, учитывая, что на уровне заместителей министра трудно балансировать с такими монстрами, как Минфин, Счетная палата или даже Дума», – сказал Шохин.