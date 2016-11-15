Песков не видит оснований для отставки правительства

Возбуждение уголовного дела против министра экономики Алексея Улюкаева и его задержание не являются основанием для отставки правительства, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как передает «Интерфакс», на соответствующий вопрос на брифинге он ответил: «Не вижу связи. Речь идет о персональных обвинениях, которые сами по себе не являются основанием для признания того или иного министра или просто физического лица коррупционером или виновным». По его мнению, в этом случае «абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности».

Пескову не известно, принял ли Владимир Путин решение об отставке Улюкаева, будь то самостоятельно, будь то по представлению премьер-министра. Почему президент не уволил министра до сих пор, хотя знал, что спецслужбы взяли его в разработку, Песков объяснил тем, что для увольнения «необходимы достаточные основания». «Не первичная информация, а информация, которая подтверждена соответствующими аргументами, серьезность которых соответствует серьезности предъявляемых обвинений», - сказал чиновник и добавил, что это «вполне очевидно».

Антикоррупционная деятельность ведется «последовательно, системно, неизбирательно, невзирая на позиции», цитирует Пескова ТАСС. Он напомнил, что «за разные периоды президентства Владимира Путина» имело место задержание действующего замминистра - замруководителя Минфина Сергея Сторчака, и тогда обвинения в его адрес не были признаны состоятельными в суде. «Бывают разные ситуации», - отметил Песков. Ранее о деле Сторчака, который провел некоторое время под стражей, но затем был отпущен, напоминал президент РСПП Александр Шохин, который выразил надежду, что то же случится и с Улюкаевым.

Песков повторил, что Путин был информирован о следственно-оперативных действиях в отношении министра с самого начала его разработки. Когда она началась, он не уточнил, но сказал, что для этого процесса потребовалось «значительное время». При этом Путин «обменивался информацией» о происходящем с премьер-министром Дмитрием Медведевым, добавил пресс-секретарь. «Безусловно, следственные органы выдвигают весьма серьезные обвинения, которые требуют очень тщательной проработки и очень весомых доказательств, - отметил представитель Кремля. - В любом случае эти доказательства может признать весомыми, а Улюкаева виновным только суд».

Дело Улюкаева не повлияет на оценку сделки по покупке акций «Башнефти» компанией «Роснефть», добавил Песков. Ранее он говорил, что не может ответить на соответствующие вопросы. На этот раз он сослался на представителя СКР Светлану Петренко, которая заявила, что претензий к сделке у следствия нет, хотя министр обвиняется в вымогательстве взятки за положительное заключение для «Роснефти». «Насколько нам известно, какой-либо связи здесь нет», - добавил Песков.

Негатива для инвестиционного климата чиновник из-за дела Улюкаева не ждет. «Напротив, понимание того, что борьба с коррупцией невзирая на должности ведется на регулярной и последовательной основе, - это лишний плюс к инвестиционной привлекательности любой страны», - считает Песков. «Потому что в мире нет стран, которые свободны от коррупции», - добавил пресс-секретарь. При этом Песков подчеркнул, что в контексте борьбы с коррупцией некорректно упоминать имя Улюкаева, «потому что дать такую дефиницию может только суд».