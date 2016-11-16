Правительство соберется на срочное заседание

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство в полдень соберется на срочное заседание.

«Коллеги, я хотела бы с вами посоветоваться. У нас будут некоторые изменения временные в повестке в связи с тем, что назначено срочное заседание правительства на 12 часов», - сказала Матвиенко на пленарном заседании Совета федерации в среду.

Она не уточнила, с чем связано это срочное заседание.

15 ноября министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявили обвинение о получении взятки с вымогательством в особо крупном размере. Президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Пресс-секретарь президента заявил, что возбуждение уголовного дела в отношении Улюкаева и его задержание не являются основанием для отставки правительства. «Не вижу связи. Речь идет о персональных обвинениях, которые сами по себе не являются основанием для признания того или иного министра или просто физического лица коррупционером или виновным», - сказал он.

Раннее «Ведомости» сообщили со ссылкой на высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур, в разработке также были вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов (оба публично выступали против продажи «Башнефти» «Роснефти», напоминает газета), а также Тарасенко и помощник Шувалова Марина Романова. Белоусов и Дворкович отказались комментировать это сообщение, Тарасенко сообщила изданию, что «работает в штатном режиме». Связаться с Романовой газете не удалось. Под ударом могут оказаться министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщал во вторник РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ФСБ.

«РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщают, что в деле Улюкаева могут появиться до семи новых фигурантов.