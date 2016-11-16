Песков объяснил отказ России от Римского статута Международного уголовного суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Россия отказалась от Римского статута Международного уголовного суда (МУС) из-за национальных интересов.

«Это позиция, которую заняла страна, руководствуясь именно национальными интересами», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда.

Накануне прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда в отчете по предварительным расследованиям приравняла присоединение Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Россия не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.