Будущий генсек ООН Гутерриш приедет в Москву в конце ноября

Будущий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вступающий в должность 1 января 2017 г., как ожидается, посетит Россию 24-25 ноября и встретится с российскими высокопоставленными лицами, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря будущего руководителя ООН Мелиссу Флеминг.

«Он посетит Россию 24-25 ноября и встретится с высокопоставленными представителями руководства», - сказала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил встречи Гутерриша с Путиным во время визита будущего генсека в Россию.

Генеральная ассамблея ООН 13 октября утвердила кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Гутерриша на пост генсека ООН.