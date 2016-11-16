В Международном уголовном суде прокомментировали отказ России от Римского статута

Участие в Римском статуте является «добровольным и суверенным решением, которое каждое государство принимает самостоятельно», передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла.

«МУС уважает суверенитет каждого государства», - уточнил он. По его словам, Россия подписала Римский статут в 2000 г., но не ратифицировала, поэтому «не является государством-участником».

Он также заявил, что «поддержка мирового сообщества необходима МУС для выполнения независимого и беспристрастного мандата, направленного на то, чтобы «положить конец безнаказанности лиц, виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, восстановить справедливость для жертв этих преступлений и внести вклад в предотвращение злодеяний в будущем».

В среду президент Владимир Путин подписал распоряжение «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда». «Это позиция, которую заняла страна, руководствуясь национальными интересами», - пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.