По делу «Роснано» задержан мэр Переславля и руководство ООО «НТфарма»

Мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, а также учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов задержаны, говорится в сообщении Следственного комитата, появившемся на сайте поздно вечером 16 ноября. «Денис Кошурников задержан в городе Переславле-Залесском, Атауллаханов и Султанов - в Москве», - отмечается в заявлении. К работе с ними приступили следователи, «проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного хищения и соучастники преступления». В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения и предъявлении обвинения.

Уголовное дело в отношении Кошурникова, Атауллаханова и Султанова было возбуждено днем 16 ноября. Руководитель и учредитель «НТфарма» подозреваются в растрате растрате 1 млрд руб. госкомпании «Роснано» («вверенного им имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)»), Кошурников – в «превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», отмечается в сообщении СКР. Вчера же днем в «Роснано» прошли обыски. В компании высказывали предположение, что они могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТфарма».

«Роснано» инвестировало в «НТфарма» с 2010 г. для строительства фармацевтического производства на территории Переславского района. Запустить его планировалось запустить к сентябрю 2012 г. СКР, ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России установили, что работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществлялись, а денежные средства были растрачены. «Имитируя выполнение работ, Атауллаханов и Султанов в 2011 г. приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок, расположенный на территории Национального парка «Плещеево озеро». На момент осуществления сделки Кошурников являлся главой Переславского района и выдал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России».