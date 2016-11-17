Минобороны: Истребители с «Адмирала Кузнецова» уничтожили не менее 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

Гибель как минимум 30 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в результате массированного удара палубных истребителей Су-33 с крейсера «Адмирал Кузнецов» подтверждена по нескольким каналам разведки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщает «Интерфакс». Удары были нанесены в провинции Идлиб.

По словам Конашенкова, в числе уничтоженных террористов были известные полевые командиры Мухаммад Хелал, Абу Джабер Хармуж и Абуль Баха Аль-Асфари. «Ликвидированный полевой командир Абуль Баха Аль-Асфари отвечал за объединение остатков резервов бандформирований «Джебхат ан-Нусра» в провинциях Алеппо и Хама, а также планирование и проведение очередного наступления боевиков на Алеппо», - отметил представитель Минобороны.