Грызлов возглавит совет директоров «Тактического ракетного вооружения» - «Коммерсантъ»

Экс-спикер Госдумы, бывший глава МВД Борис Грызлов возглавит совет директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), которая занимается производством средств авиационного поражения, подводного и гиперзвукового оружия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в ОПК. Сейчас это место занимает вице-премьер Дмитрий Рогозин, также возглавляющий советы директоров в «Роскосмосе» и Фонде перспективных исследований. Новое назначение должно разгрузить вице-премьера.

Перегружен не будет и Грызлов, возглавляющий сейчас наблюдательный совет госкорпорации «Росатом». Это место он уступит экс-главе «Росатома», первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко. «Сергей Владиленович возглавит наблюдательный совет «Росатома», как только будут оформлены все необходимые документы, а Борис Всеволодович, соответственно, из совета выйдет, рядовым членом там он оставаться не собирается»,— приводит издание слова близкого к Кремлю собеседника.

Решение о переходе Грызлова в КТРВ принято и согласовано со всеми заинтересованными сторонами, отмечают собеседники издания. Юридически кадровый вопрос будет закрыт в конце ноября или начале декабря, подтвердил чиновник, близкий к руководству Минпромторга. Министерство уже приступило к подготовке соответствующей директивы.