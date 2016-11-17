Зять Трампа может стать старшим советником в Белом доме – WSJ

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер может занять должность старшего или специального советника в Белом доме, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, кандидатуру Кушнера продвигают будущий глава аппарата Райнс Прибус и советник Трампа Стивен Бэннон.

Отмечается, что пока не ясно, запрещает ли закон президенту назначать родственников на работу в Белом доме. Кушнер заявил, что в случае необходимости откажется от зарплаты, чтобы избежать этой проблемы.

Ранее СМИ сообщали, что ключевым претендентом на пост госсекретаря США считается экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. При этом отмечается, что кандидатура бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона и главы сенатского комитета по иностранным делам Боба Коркера все еще имеют шансы на успех.