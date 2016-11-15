СМИ назвали ключевого претендента на пост госсекретаря США

Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани считается ключевым претендентом на пост госсекретаря США, сообщает во вторник агентство AP со ссылкой на высокопоставленного представителя переходной команды избранного президента США Дональда Трампа.

«Хотя у Джулиани мало опыта во внешней политике, представитель сказал, что (у него) нет реального конкурента на пост самого высокопоставленного дипломата нации», - говорится в сообщении агентства.

«Его имя упоминалось в контексте поста государственного секретаря - работы, для которой он квалифицирован, и работы, которую он будет выполнять чрезвычайно хорошо», - сказала телеканалу Fox news менеджер предвыборной кампании Трампа Келлиан Конуэй.

При этом отмечается, что кандидатура бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона и главы сенатского комитета по иностранным делам Боба Коркера все еще имеют шансы на успех. Так, сам Джулиани ранее заявлял, что Болтон «будет хорошим выбором», если его назначат госсекретарем США.

При этом на вопрос о том, есть ли какая-то более удачная кандидатура на этот пост, Джулиани ответил: «Может быть, я не знаю».

В настоящее время избранные президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс во вторник обсуждают в Нью-Йорке кандидатуры на главные посты в будущей американской администрации.