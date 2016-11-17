«Роснефть» выиграла суд у КПРФ и «Росбалта»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» к КПРФ и информагентству «Росбалт» о защите деловой репутации.

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведения, содержавшиеся в публикациях «Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству "Роснефти" воровать» и «Рашкин: Разрешая "Роснефти" скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство». Суд обязал ответчиков КПРФ и «Росбалт» опубликовать опровержения на сайтах kprf.ru и rosbalt.ru в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу.

«Роснефть» отказалась от требования обязать ответчиков удалить порочащие сведения с сайтов, так как ответчики уже сделали это добровольно.

Исковые требования к третьему соответчику – депутату Госдумы Валерию Рашкину – суд полностью отклонил.

Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.