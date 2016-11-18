Советником Дональда Трампа по национальной безопасности может стать Майкл Флинн

Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост советника по национальной безопасности бывшему главе разведывательного управления министерства обороны генералу Майклу Флинну, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников в окружении будущего хозяина Белого дома.

Флинн ушел в отставку в 2014 г.и с тех пор был яростным критиком внешней политики президента Барака Обамы, в частности по вопросам борьбы с «Исламским государством» (запрещено в России). Он призывал к более тесному сотрудничеству с Россией, чем беспокоил некоторых экспертов по нацбезопасности, указывает агентство.

Бывший военный чиновник США приезжал в Москву, напоминает агентство, где присоединился к российскому президенту Владимиру Путину на праздновании годовщины гостелеканала Russia Today 10 декабря 2015 г. Судя по фото с мероприятия, он сидел за одним столом с экс-главой администрации президента Сергеем Ивановым, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, главредом RT и агентства Russia Today Маргаритой Симоньян. Позже Флинн объяснил, что ему заплатили за участие в мероприятии, но отмел опасения, что содействует усилиям российской пропаганды.