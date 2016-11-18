Премьер Японии надеется выстроить доверительные отношения с Трампом

Избранный президент США Дональд Трамп провел первую встречу с лидером иностранного государства - 17 ноября он полтора часа беседовал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как сообщает Reuters, «спешно подготовленная встреча» прошла в Нью-Йорке в Трамп-Тауэр на Манхэттене. Она была неофициальной, ее содержание не раскрывается.

После беседы Абэ назвал Трампа «лидером, которому можно доверять», и выразил надежду, что у Японии с новой администрацией США отношения будут построены на доверии. Беседа, по его словам, была откровенной и прошла в «теплой обстановке». Стороны договорились встретиться через некоторое время, чтобы еще глубже обсудить еще более широкий спектр тем.

Японский премьер подарил избранному президенту клюшку для гольфа и получил подарок, также связанный с игрой в гольф, сказали японские чиновники. Судя по фотографиям со встречи, Абэ сопровождал только один переводчик, а рядом с Трампом были его советник Джаред Кушнер, Майкл Флинн, которому Трамп предложил пост советника по национальной безопасности, дочь Иванка и ее муж.

У Японии были основания опасаться за перспективы отношений с США, поскольку в ходе предвыборной кампании Трамп делал заявления о том, что военные союзники США должны платить больше за присутствие на их территории американских баз, высказывал комментарии, что Япония может обзавестись ядерным оружием, а также выступал против Транстихоокеанского торгового партнерства, соглашение о котором 12 стран заключили при президентстве Барака Обамы.