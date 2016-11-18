Amnesty International вернется в московский офис

Российское представительство правозащитной организации Amnesty International вернется в свой офис в Москве, сообщил руководитель российского отделения Сергей Никитин. «С помощью [главы СПЧ] Михаила Александровича Федотова удалось достигнуть конструктивного диалога с департаментом имущества Москвы, сегодня я подписываю новый договор, и мы, надеюсь, вернемся в свой офис, в котором не были 16 дней», - сказал Никитин. По его словам, конфликт с департаментом имущества Москвы был вызван технической ошибкой.

2 ноября руководитель российского отделения Amnesty International Сергей Никитин сообщил, что дверь офиса в Москве, который организация арендует у Мосгоримущества по адресу ул. Большая Никитская, д. 22/2, была взломана и опечатана. По его словам, сотрудники представительства не имели доступа к телефонам, компьютерам, личным вещам. О причинах этого не сообщалось. Никитин утверждает, что арендную плату за офис организация всегда вносила аккуратно, в том числе за октябрь.

В пресс-службе департамента имущества Москвы опровергли слова Никитина о полном погашении долгов за аренду офиса в срок: по данным департамента, договор был расторгнут в 2015 г., а спустя три месяца после предъявления претензий о неоплате аренды задолженность составляла более 460 000 руб.